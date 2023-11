Voetbalpraat schuift nieuwe kandidaat naar voren als trainer Ajax: 'Hij zou geen 'nee' zeggen'

Patrick Kluivert is sinds dit seizoen trainer van Adana Demirspor en dat gaat hem voorlopig goed af. Na twaalf wedstrijden staat de club op de derde plek in de Süper Lig, dezelfde plek waarop Demirspor vorig seizoen verrassenderwijs eindigde. In Voetbalpraat wordt gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Kluivert naar Nederland,

Mike Snoei denkt dat Kluivert misschien wel onderschat wordt als trainer. “We hebben allemaal Louis van Gaal heel hoog zitten. Die haalde hem ook bij zijn staf”, doelt Snoei op de periode van Kluivert als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal tussen 2012 en 2014. “Ik denk dat het misschien wel een hartstikke leuke trainer is. Ik denk dat we ons misschien wel vergissen in wat hij los kan maken, in ieder geval bij dit soort Turkse clubs.”

Snoei, zelf trainer van Telstar, acht het mogelijk dat Kluivert bij een club als Ajax terechtkomt. “Zulke oud-spelers, die op topniveau hebben gespeeld, leggen de lat enorm hoog. Niet alleen voor de spelers, maar ook van zichzelf. Ik hoor best vaak goede dingen over Patrick.”

ESPN-presentator en podcastmaker Yordi Yamali, volger van het Turks voetbal, denkt dat ‘dat de persoon Kluivert goed samengaat met de Turkse voetbalcultuur’. “Het contrast tussen thuis- en uitwedstrijden is groot”, doelt hij op het feit dat Demirspor dit seizoen nog geen uitwedstrijd won. “Maar menig Eredivisie-club zou graag zo spelen als hij speelt in thuiswedstrijden. Hij heeft ook weleens uitgesproken dat hij Ajax geen ‘nee’ zal verkopen. Adana Demirspor klinkt hier misschien vreemd, maar met Mario Balotelli in de spits en Younès Belhanda erachter, en Kluivert op de bank, zit er wel veel geld.”