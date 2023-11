Vroege tegengoal Feyenoord: twee hoofdschuldigen aangewezen

Feyenoord is dinsdagavond al vroeg op achterstand gekomen in eigen huis tegen Atlético Madrid in de groepsfase van de Champions League. De formatie van Arne Slot kreeg eerst zelf enkele kansen, maar zag vervolgens de Spaanse opponent het initiatief overnemen. Eerst had nog een goede redding in huis, maar in de corner die volgde, had de sluitpost geen antwoord op een bal die via richting hem kwam. De gebruikers op X, voorheen Twitter, waren eensgezind: zowel de verdediger als de keeper van de Rotterdammers was deze fout aan te rekenen.

Bekijk hier het eigen doelpunt van Geertruida en hier volg je de wedstrijd LIVE!