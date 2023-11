Wesley Sneijder lacht: 'Pierre van Hooijdonk moet wel vaker bijdraaien, hè?'

Wesley Sneijder is enthousiast over de ontwikkeling van . De recordinternational van Oranje ziet dat Timber een ‘geweldig seizoen’ doormaakt bij Feyenoord; zondag was hij de matchwinner tegen AZ (1-0).

Zondagavond kreeg Timber bij Studio Voetbal al de nodige complimenten. Ook Pierre van Hooijdonk, die het in het verleden vaak oneens was met Rafael van der Vaart over de potentie van Timber, toonde zich positief. Wilfred Genee stipt bij Veronica Offside aan dat Van Hooijdonk ‘bijdraaide’. “Dat moet Pierre wel vaker, hè? Haha”, lacht Sneijder.

De oud-middenvelder is lyrisch over Timber, die in zijn ogen grote progressie heeft geboekt. “Die jongen (Timber, red.) is echt fantastisch, hij is bezig aan een geweldig seizoen. Wat vroeger een probleem was, beheerst hij nu volledig. Hij weet het juiste moment om met de bal aan zijn voeten te gaan lopen, maar weet ook het juiste moment om de bal af te spelen. Nu gaat hij ook nog gek doen en schieten vanuit de tweede lijn”, analyseert Sneijder.

Volgens de voormalig spelmaker heeft ook Arne Slot een belangrijke rol in de ontwikkeling van Timber. “In je ontwikkeling heb je ook een trainer nodig. De trainer doet het fantastisch. Hij geeft die jongen vertrouwen, Timber staat totaal niet ter discussie op het middenveld. Timber betaalt het terug. Hij is echt stappen aan het maken. Hij speelt wel in een goed draaiend elftal, maar maakt zelf ook de juiste keuzes op het veld.”

Toch wil Sneijder niet zeggen dat Timber meteen zijn debuut moet maken voor het Nederlands elftal. “Ik vind normaal dat spelers het eerst even bij hun club moeten laten zien en stabiel moeten spelen. Dat wil ik graag van de spelers zien. Ik zag een interview met Guus Til, die twee wedstrijden in de basis stond en meteen wordt gevraagd naar het Nederlands elftal.” Timber zit niet bij de voorselectie die Ronald Koeman vrijdag bekendmaakte voor de wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar.