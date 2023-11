Wesley Sneijder stelt keiharde, zelden vertoonde maatregel voor Johan Bakayoko voor

Wesley Sneijder vindt dat een tweede gele kaart had verdiend in de blessuretijd van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV. De aanvaller trok Ricky van Wolfswinkel neer, maar bleef een tweede prent bespaard.

Trainer Peter Bosz liet al weten niet blij te zijn met Bakayoko en Sneijder begrijpt dat wel. Hij stelt zelfs een rigoureuze maatregel voor: Bakayoko aan de kant houden tegen Feyenoord. Doordat hij geen rode kaart kreeg, ontliep de Belg juist een schorsing en is hij komende zondag inzetbaar.

“Het is wel opmerkelijk”, zegt Sneijder bij Veronica Offside over het uitblijven van een tweede gele kaart. “Nu is Noa Lang weer terug, dus had PSV een eventuele schorsing van Bakayoko makkelijk op kunnen vangen.”

Volgens de analist moet het voor arbiter Allard Lindhout niet meewegen dat Bakayoko al geel op zak had. “Hij moet toch gewoon een tweede gele kaart trekken? Die overtreding is oerdom van Bakayoko. Als je in de 92ste minuut zo’n overtreding maakt bij een 0-3 voorsprong… Hij moet voor straf niet spelen tegen Feyenoord”, zegt Sneijder met een kleine lach.