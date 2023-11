Wijffels onder de indruk van tweetal bij Oranje: 'Zij hebben zich in de EK-selectie gespeeld'

Ronald Koeman kan deze interlandperiode geen beroep doen op onder anderen Matthijs de Ligt, en , maar gelukkig voor de bondscoach zit het Nederlands elftal ondanks al die afwezigen niet krap in de verdedigers. Koeman koos afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Ierland voor een defensie bestaande uit , en . De Vrij en Blind hebben een goede indruk gemaakt op Maarten Wijffels. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zou hen altijd meenemen naar het EK.

Sinds Koeman voor de tweede keer in zijn loopbaan aan het roer staat bij het Nederlands elftal, kampt zijn selectie met veel blessureleed. De bondscoach kon vorige maand tegen Frankrijk en Griekenland al geen beroep doen op Jurriën Timber, De Ligt en Botman. Zij zijn ook deze week niet van de partij. Bovendien moesten ook Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida én Aké een streep zetten door de ontmoetingen met Ierland en Gibraltar. Koeman maakte zich desondanks geen zorgen. De keuzeheer wist dat hij nog genoeg goede opties tot zijn beschikking had en dat bleek tegen Ierland.

“Ik denk eerlijk gezegd dat De Vrij en Blind zich zaterdag in de EK-selectie hebben gespeeld”, laat Wijffels er in de Voetbalpodcast van het AD geen misverstand over bestaan. “Omdat je nu toch ziet dat je dit soort routiniers - slimme spelers en goed in de oriëntatie - er maar beter bij kan hebben. Ze weten precies wat er gevraagd wordt en snappen ook wat van een speelwijze inhoudt. Die moet je dus altijd meenemen in een groep van 23 man”, aldus de verslaggever. Wijffels denkt echter niet dat De Vrij en Blind zich met hun optreden tegen Ierland in de basis hebben gespeeld. Daarvoor is de concurrentie achterin simpelweg te groot, zegt Wijffels. “Koeman heeft 67 centrale verdedigers waar hij uit kan kiezen.”

Aké behoorde in eerste instantie wel tot de selectie voor de interlands tegen Ierland en Gibraltar, maar meldde zich daags voor de start van de voorbereiding op die wedstrijden af bij Koeman. Wijffels denkt echter dat indien Aké fit is, hij zeker is van zijn plek. Dat geldt ook voor aanvoerder Virgil van Dijk. De strijd om de plek aan de rechterkant van de driemansdefensie ligt nog open, volgens Wijffels niet in de laatste plaats omdat de ‘nummer één’ voor die positie al maanden aan de kant staat met een blessure. “Eigenlijk is daar natuurlijk Timber beoogd. Ik weet niet precies wanneer hij terugkomt, misschien komt het EK uiteindelijk te vroeg. Maar hij was in principe de nummer één. Vervolgens is Geertruida daar gaan spelen. Dat is nog niet heel overtuigend geweest in het Nederlands elftal, maar is wel een speler waarin ze hebben geïnvesteerd.”

Wijffels acht de kans dus niet heel groot dat De Vrij volgend jaar in Duitsland een basisplaats heeft. De verslaggever acht het wel héél belangrijk om De Vrij, maar ook Blind mee te nemen naar het EK. “Mooiste voorbeeld is André Ooijer tijdens het WK van 2010. Joris Mathijssen valt in de warming-up voor de kwartfinale tegen Brazilië geblesseerd uit, Bert van Marwijk kijkt opzij, ziet Ooijer. Die knikt en zegt: trainer, hier heb ik drie weken op gewacht, ben zo scherp als een mes. Geen probleem, op mij kun je rekenen. En speelde gewoon de wedstrijd van zijn leven. Dat heb je nodig.”