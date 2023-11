Willie Overtoom pakt AZ aan en is hard voor keuzes van Pascal Jansen

Willie Overtoom heeft met verbazing gekeken naar het aantal jeugdspelers van AZ die door trainer Pascal Jansen in de basis worden opgesteld. De Alkmaarders worden vaak geroemd wegens de goede jeugdopleiding, maar zondagmiddag tegen FC Volendam stond er slechts een jeugdproduct op het veld.

Ernest Poku was zondagmiddag tegen FC Volendam de enige speler die door AZ is opgeleid, zo viel Overtoom op, die zelf ook een verleden heeft bij Alkmaar Zaanstreek (AZ). De oud-middenvelder vindt het heel opvallend, aangezien de jeugdopleiding van AZ in Nederland juist heel hoog staat aangeschreven. De in Kameroen geboren Overtoom deelt op sociale media zijn mening over de keuzes van trainer Jansen.

"Hoe kan het dat je een jeugdopleiding hebt die zo geroemd wordt en dat er maar een jeugdspeler op veld staat? Wat misschien nog erger is, is dat er een huurling in de basis staat ten koste van eigen jeugd..", schrijft Overtoom. Daarmee doelt hij op Tiago Dantas, die zondagmiddag als aanvallende middenvelder uit de voeten kwam bij AZ en dit seizoen wordt gehuurd van Benfica.

Hoe kan het dat je een jeugdopleiding hebt die zo geroemd wordt en dat er maar een jeugdspeler op veld staat? Wat misschien nog erger is, is dat er een huurling in de basis staat ten koste van eigen jeugd.. #AZVOL — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) November 26, 2023