Zerrouki houdt z'n hart vast voor Ajax: 'Zeg nooit nooit'

Degradatie is een scenario waarmee in Amsterdam en omgeving nooit rekening wordt gehouden. Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax na de eerste speelronden onderaan zou staan in de Eredivisie, was voor gek verklaard. Maar vorige week vonden de Amsterdammers zich toch écht een paar dagen terug op de laatste plaats. is er desondanks heilig van overtuigd dat Ajax niet zal degraderen. is er een stuk minder zeker van.

Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten ook in de strijd om de tweede plaats hun meerdere erkennen in de club uit Eindhoven. Ajax was er alles aan gelegen zich dit seizoen te revancheren, maar met slechts vijf punten uit de eerste acht wedstrijden vonden ze zich terug op de achttiende plaats. Laatste dus.

Artikel gaat verder onder video

Bij Ajax lijkt men zich echter geen moment serieus zorgen te hebben gemaakt over lijfsbehoud. “Wij als spelers zijnde weten dat er kwaliteit is. We weten hoe we als team zijn en hoe we als boys zijn”, vertelt Salah-Eddine in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport. Salah-Eddine was vorig seizoen nog op huurbasis actief voor FC Twente, maar ging in de voorbereiding op dit seizoen voor zijn kans bij Ajax. De vleugelverdediger verscheen in de eerste twee competitieduels met Heracles Almelo en Fortuna Sittard aan de aftrap, maar verdween vervolgens uit het elftal. Zijn ploeggenoten en hij blijven echter keihard werken. “Het is inderdaad een moeilijke periode, maar we proberen elke dag gewoon keihard te trainen en ons te focussen op het juiste, niet te veel bezig te zijn met de randzaken want anders wordt het inderdaad moeilijk.”

De uitzending met Salah-Eddine - waarin ook Feyenoorder Zerrouki en FC Volendamspeler Benaissa Benamar te gast zijn - lijkt voor het tweeluik van Ajax met FC Volendam en sc Heerenveen te zijn opgenomen. “Er gaat een moment komen dat het weer naar boven gaat. Laten we hopen dat dat snel zal zijn”, zegt Salah-Eddine. Ajax boekte vorige week een 2-0 overwinning op FC Volendam en was vervolgens ook te sterk voor sc Heerenveen. Dankzij die twee driepunters klom Ajax van de achttiende naar de elfde plaats. Het gat ten opzichte van de rode lantaarn blijft echter slechts drie punten. Presentator Jefferson Osei kan zich niet voorstellen dat ‘een instituut als Ajax’ degradeert. “Dat gaat niet gebeuren”, zegt Salah-Eddine stellig.

Waar de linksback van Ajax dus erg zeker is van zijn zaak, is Zerrouki dat een stuk minder. “Zeg nooit nooit. Schalke zei ook dat ze nooit zouden degraderen”, wijst de Feyenoord-middenvelder op de crisis in Gelsenkirchen. Schalke 04 degradeerde in 2021 én dit jaar naar het tweede niveau in Duitsland. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de gevallen grootmacht snel terugkeert in de Bundesliga. Schalke 04 bezet momenteel de vijftiende plaats in de 2. Bundesliga. Ook in Frankrijk is er iets merkwaardigs aan de hand. “Lyon staat nu ook laatste”, weet Zerrouki. “Je ziet dat als je eenmaal daar bent, dat het vaak heel moeilijk is om er weer uit te komen. Je bent afhankelijk van veel factoren. Er is dan waarschijnlijk geen vertrouwen. Je hebt een overwinning nodig en hoe langer die uitblijft, hoe moeilijker het wordt.”