Zwevende kiezers opgelet: voormalig 'kroonprins van het trainersgilde' verkiesbaar voor Tweede Kamer

In de kandidatenlijsten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen duikt een verrassende naam op. Robert Maaskant, die begin deze eeuw nog tot 'kroonprins van het Nederlandse trainersgilde' werd gebombardeerd, staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de PartijvdSport.

Maaskant debuteerde na zijn spelersloopbaan in 1999 als hoofdtrainer in het betaald voetbal bij RBC Roosendaal, dat inmiddels uit het profvoetbal verdwenen is maar onder Maaskant voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie promoveerde. In die tijd kreeg hij de titel van 'kroonprins' toebedeeld die hem nog lang zou blijven achtervolgen.

Na zijn Roosendaalse jaren werkte Maaskant in Nederland nog onder meer voor Go Ahead Eagles, NAC Breda en FC Groningen. Ook beleefde hij bij clubs als Wisla Krakow (Polen), Texas Dutch Lions (VS) en Dinamo Minsk de nodige buitenlandse avonturen. In 2019 was hij voor het laatst actief als hoofdtrainer in het betaald voetbal bij VVV-Venlo, waar hij na acht nederlagen op rij in november van datzelfde jaar de laan uit werd gestuurd.

Nu lonkt dus een nieuwe stap in zijn loopbaan, want als Nederland op 22 november naar de stembus gaat is Maaskant dus kandidaat namens de PartijvdSport. Hij staat op de tiende en laatste plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en is daarmee de lijstduwer van de partij die zich wil inzetten voor sport, bewegen en een gezonde samenleving.

Illustere voorganger

Maaskant is niet de eerste voetbaltrainer wiens naam terug te vinden is op een kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Voormalig sc Heerenveen- en Jong Oranje-trainer Foppe de Haan ging hem in 2017 voor. De Fries was toen lijstduwer voor de PvdA. Ook andere partijen kiezen regelmatig voor bekende personen op de lijst in de hoop extra stemmen te trekken. Zo stonden onder meer Jan Wolkers, Kees van Kooten en Georgina Verbaan in 2006 op de lijst bij de Partij van de Dieren.