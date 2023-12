Advocaat voorspelt ondanks grote achterstand hoge klassering voor Ajax in de Eredivisie

Dick Advocaat is er heilig van overtuigd dat Ajax dit seizoen nog hoge ogen kan gooien in de Eredivisie. De Amsterdammers zijn bezig aan een zeer moeizame eerste seizoenshelft en lijken een rechtstreekse Champions League-ticket al op hun buik te kunnen schrijven, maar Advocaat ziet ze nog wel op de derde plaats eindigen. De Kleine Generaal ziet dat de formatie van coach John van ’t Schip vooral voorin over veel individuele kwaliteit beschikt.

Ajax was er na een zeer teleurstellend afgelopen seizoen alles aan gelegen een stuk beter voor de dag te komen. De hoofdstedelingen werden vorig seizoen zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten uiteindelijk ook de tweede plaats aan de Eindhovenaren laten. Ajax begon het huidige seizoen nog wel met een overwinning op Heracles Almelo, maar vervolgens ging het van kwaad tot erger. De recordkampioen vond zichzelf na de 5-2 nederlaag bij PSV zelfs terug op de laatste plaats.

De Amsterdammers staan er inmiddels een stuk beter voor. De eerste vier competitieduels onder Van ’t Schip leverden tien punten op en daardoor zijn ze opgeklommen naar de achtste plaats. Hoewel de achterstand op AZ, de huidige nummer drie van de Eredivisie, momenteel veertien punten is, ziet Advocaat Ajax dus nog wel op die plek eindigen. “Ik vond wel dat we een elftal zagen dat wel wilde”, zei de voormalig trainer donderdagavond na de ontmoeting tussen Olympique Marseille en Ajax in de Europa League op Veronica. “Er zat wel strijd en beleving in. Het is best wel een ploeg met individuele kwaliteiten. Als je alleen al die voorhoede neemt. Die gaan gewoon derde eindigen in de competitie, daar ben ik ook van overtuigd.”

Verdedigend moet het toch echt beter bij Ajax

De Amsterdamse voorhoede was donderdagavond aardig op dreef in Marseille. Brian Brobbey sloeg tweemaal toe op aangeven van Steven Berghuis en ook invaller Chuba Akpom deed het net trillen. Ajax maakte evenals in de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA drie doelpunten tegen Olympique Marseille, maar kreeg er ook wederom veel tegen. Wim Kieft merkt dat het verdedigend nog altijd niet overhoudt bij Ajax. “Verdedigend was het wel echt heel matig, maar dat is ook wel altijd een beetje des Ajax geweest. Toch wel een beetje naïef verdedigend allemaal. Dat ze in eerste instantie alles voetballend of technisch vaardig willen oplossen. Maar soms zal je ook gewoon moeten dekken.”

Kieft zag evenals Advocaat ook positieve dingen bij Ajax. De voormalig Oranje-international brak onder meer een lans voor Brobbey. De aanvaller was onlangs nog het mikpunt van kritiek bij vooral Marco van Basten en Ronald Koeman, maar ontwikkelt zich de laatste tijd ijzersterk en maakte in het Vélodrome twee knappe doelpunten. “Er is een hele grote discussie geweest over Brobbey, maar zoals hij vandaag speelde, met name in de eerste helft toen hij heel veel werd aangespeeld, deed hij het werkelijk groots vond ik”, was Kieft complimenteus.