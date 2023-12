'Chuba Akpom kan Ajax in januari alweer verlaten'

kan in januari alweer van club wisselen. De Engelsman maakte afgelopen zomer de overstap van Middlesbrough naar Ajax en heeft zich in de kijker gespeeld bij LOSC Lille. De huidige nummer vijf van de Ligue 1 zou Akpom op huurbasis naar Frankrijk willen halen. Dat meldt Foot Mercato althans.

Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax zocht afgelopen zomer naar een concurrent voor Brian Brobbey. De Duitser deed tevergeefs een poging om Serhou Guirassy los te weken bij VfB Stuttgart, alvorens zich te melden bij Middlesbrough voor Akpom. Laatstgenoemde kroonde zich in het afgelopen seizoen tot topscorer op het tweede niveau van Engeland en maakte uiteindelijk voor ruim twaalf miljoen euro de overstap naar Ajax.

De komst van Akpom zorgde voor hoge verwachtingen in Amsterdam en omgeving, maar zijn start verliep uiterst moeizaam. De Engelsman verscheen onder Maurice Steijn alleen op bezoek bij FC Twente aan de aftrap. Hij moest het vervolgens doen met vooral (korte) invalbeurten. Sinds het vertrek van Steijn en de aanstelling van interim-hoofdtrainer John van ’t Schip lukt het Akpom om steeds belangrijker te zijn voor Ajax. Hij staat inmiddels op negen doelpunten in negentien wedstrijden.

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Volgens Foot Mercato ziet LOSC Lille in Akpom een goede stand-in voor Jonathan David. De Canadees is op dit moment de enige centrumspits in de selectie van de huidige nummer vijf van Frankrijk. Akpom werd afgelopen zomer ook al in verband gebracht met een overstap naar Frankrijk. RC Lens zag zijn komst wel zitten, maar hij koos dus voor Ajax. Akpom kwam dit seizoen enkel in actie voor de Amsterdammers, waardoor hij in januari van club zou kunnen wisselen. Of een vertrek van Akpom voor Ajax ook tot de opties behoort, zal de komende tijd moeten blijken.