Ajax druipt af in Marseille: 'Hij liet weer eens zien soms ontoerekeningsvatbaar te zijn op het veld'

Ajax leed donderdagavond een spectaculaire 4-3 nederlaag bij Olympique Marseille, maar in de nasleep gaat het toch vooral over . De linkspoot was afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse al een van de uitblinkers bij Ajax en noteerde donderdag in Marseille opnieuw twee assists, maar benadeelde zijn ploeg door vroeg in de tweede helft tegen een domme rode kaart aan te lopen. Hoewel Berghuis zelf al twijfelde of zijn overtreding überhaupt geel waard was, is Willem Vissers van mening dat hij er terecht met rood vanaf ging.

“Alsof de wedstrijd in Amsterdam (3-3) nog niet genoeg vermaak had geboden, zo overtroffen Olympique Marseille en Ajax het spektakel van toen in de Europa League, met een heerlijk kijkspel in Zuid-Frankrijk, vol mooi voetbal, snelle combinaties, counters, schitterende goals, twee aanvechtbare strafschoppen voor Marseille, fouten en spanning”, opent Vissers zijn verhaal in de Volkskrant. Na een 2-2 ruststand kwam Olympique Marseille vroeg in de tweede helft voor de derde keer op voorsprong, maar Ajax had voor de rust al aangetoond dat ook de Franse defensie de deur bij vlagen wagenwijd openzette.

Uitgerekend Berghuis, in de eerste helft nog tweemaal aangever, maakte de opdracht voor de thuisploeg er echter wat makkelijker op. “Die spanning verdween goeddeels na ruim een uur, toen Berghuis weer eens liet zien dat hij soms ontoerekeningsvatbaar is op het veld. Zulke mooie passes gegeven voor rust, en nu een bizarre tackle op de benen van Correa”, zag Vissers. De scheidsrechter liet Berghuis eerst nog wegkomen met geel, maar toonde de Ajacied na tussenkomst van de VAR alsnog de rode kaart. “Ja, Berghuis raakte ook de bal, maar op zo’n wijze komen invliegen is volstrekt ontoelaatbaar en gevaarlijk, en na inmenging van de VAR zag hij de terechte rode kaart. En dan zo’n charge op die plek, bij de zijlijn op het middenveld. Dom, dom, dom”, aldus Vissers.

De verslaggever van de Volkskrant had Ajax zonder rode kaart voor Berghuis zomaar zien winnen in het Vélodrome. “Zeker, Ajax lijdt nog te vaak balverlies op plaatsen waar dat helemaal niet mag, geeft derhalve te gemakkelijk goals weg, uit strafschoppen en een hoekschop donderdag, plus een fenomenale omhaal van spits Aubameyang na rust. Ajax laat ruimtes tussen linies soms te groot zijn, maar in balbezit lijkt het soms alsof het Ajax van voor de crisis aan het voetballen is. Zelfverzekerd, snel en diep”, is Vissers lovend. Vooral Brian Brobbey krijgt de complimenten. “De spits die zoveel kritiek kreeg van hoge heren uit het voetbal. Van analist Marco van Basten en bondscoach Ronald Koeman met name. Donderdag, in de eerste helft, scoorde hij twee keer, met links nota bene, dankzij kracht en technisch en loopvermogen.”

Ajax in defensief opzicht nog altijd ‘fragiel’

Door de nederlaag tegen Olympique Marseille is Ajax definitief uitgespeeld in de Europa League. Het elftal van trainer John van ’t Schip krijgt over twee weken nog wel een grote kans om een vervolg in de UEFA Conference League af te dwingen. Dan moet het op eigen veld winnen van AEK Athene. Mocht dat lukken en wil Ajax iets voor elkaar krijgen in die competitie, dan moet er volgens Valentijn Driessen wel het een en ander gebeuren. “Aanvallend zit het wel goed met het trio Berghuis, Brobbey en Steven Bergwijn, met Forbs en breekijzer Akpom daarachter. Alleen blijft Ajax internationaal bijzonder kwetsbaar achterin”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “Tegen de onderdeurtjes in de Eredivisie komt dit de laatste weken nauwelijks aan de oppervlakte. Daar lopen ook geen spitsen rond als Aubameyang, die in staat zijn om iedere kruimel te verzilveren.”

Jorrel Hato verzekerde woensdag op de persconferentie in de aanloop naar het treffen met Olympique Marseille dat Ajax niet zoveel ruimte en kansen zou weggeven als in de eerste wedstrijd tegen de Fransen en ook Van ’t Schip benadrukte dat hij zijn ploeg verdedigend beter wilde zien staan. “Binnen een minuut ontdekte hij dat Ajax defensief nog altijd fragiel is”, schrijft Johan Inan echter in het Algemeen Dagblad. Aubameyang opende na een makkelijk gegeven strafschop de score. Brobbey bracht Ajax vervolgens snel op gelijke hoogte, maar halverwege de eerste helft nam de thuisploeg opnieuw de leiding. “Dat mocht Anton Gaaei zich aanrekenen. De zwak begonnen Deen liet na een corner Chancel Mbemba geheel vrij inkoppen”, zag Inan.