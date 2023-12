Ajax, Feyenoord en PSV strijden onderling om 50 miljoen euro

Voor Ajax, Feyenoord en PSV staat er in de laatste ronde van de Europese wedstrijden veel meer op het spel dan alleen het geld of een plek in de Conference League. Voor het WK van clubteams, dat vanaf 2025 enorm wordt uitgebreid, zijn de Nederlandse clubs volop in de race. Daar wacht een enorme startpremie en dus is dat ook iets om rekening mee te houden voor de topclubs.

De Telegraaf rekent voor dat Feyenoord, Ajax en PSV alle drie nog hopen op deelname aan het toernooi, dat vanaf 2025 met 32 ploegen georganiseerd gaat worden. Elk land mag maximaal twee deelnemers sturen en de laatste drie winnaars van het miljardenbal gaan er sowieso heen. “Bij opschoning van de huidige Europese clubranglijst voor het WK van clubteams stijgt Feyenoord van de 23e naar de 12e positie, Ajax van 24 naar 13 en PSV van 29 naar 14. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is één punt, terwijl PSV zeven punten achter staat op Feyenoord”, weet de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

“Echter, alle resultaten die de Nederlandse topdrie tot medio 2024 in Europees verband boeken, tellen nog mee voor de Europese ranglijst en plaatsing voor het WK in 2025 in Amerika. Wordt Ajax donderdag uitgeschakeld door AEK Athene, dan kan Ajax zich niet meer kwalificeren”, weet het medium. PSV zal hopen op een misstap voor Feyenoord, dat by far de beste papieren heeft van de Nederlandse clubs, te meer omdat het zeker is van overwintering in de Europa League. Zelf moeten de Eindhovenaren de kwartfinale van de Champions League houden om uitzicht te houden op het WK voor clubteams.

En dat is financieel ontzettend interessant. “De prijzenpot voor het WK voor clubteams is gevuld met een startbedrag van 50 miljoen euro voor iedere deelnemer. Al naar gelang de prestaties kan dit oplopen tot een totaal van ongeveer 100 miljoen euro voor de winnaar”, aldus De Telegraaf. Als een Engelse club de Champions League dit jaar wint, dan schuift er overigens géén ticket door naar nummer twaalf en moet een Nederlandse club nummer elf Benfica nog zien te achterhalen.