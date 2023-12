Ajax krijgt top-vijf weer in het vizier na moeizame zege bij NEC

Ajax heeft een even moeizame als belangrijke overwinning geboekt op N.E.C. zondagmiddag. De formatie van John van 't Schip had de nodige moeite met de thuisploeg, maar dankzij een fraaie individuele actie van Brian Brobbey, afgerond door Kristian Hlynsson, kunnen de Amsterdammers wederom drie punten bijschrijven. Carlos Forbs verdubbelde de voorsprong vlak voor tijd en door de aansluitingstreffer van Elayis Tavsan bleek die van grote waarde. Met het inhaalduel met RKC Waalwijk (virtuele 2-3 voorsprong) in het vooruitzicht, is de top-vijf weer in zicht voor Ajax.

In het Goffertstadion was het Ajax dat vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief nam en dit resulteerde al snel in de eerste grote mogelijk van de wedstrijd. Uit een hoekschop wist Jorrel Hato door te koppen naar Brobbey, die met het hoofd van dichtbij het doel maar nét wist te missen. Waar ze bij Ajax elkaar makkelijk wisten te vinden in het eerste kwartier, was dit bij NEC niet bepaald het geval. De Nijmegenaren kwamen weinig aan aanvallen toe en wisten in deze fase niet verder te komen dan een makkelijk te pakken schot van Koki Ogawa. Aan de andere kant wist Ajax weinig te profiteren van het vele balbezit.

Na ruim twintig minuten voetballen kreeg NEC zijn eerste grote kans van de wedstrijd. Sontje Hansen bracht de bal gevaarlijk voor, maar Ogawa wist nét niet zijn voet tegen te bal te krijgen. Daarna was het meerdere keren Ajax dat kansen kreeg. Eerst ging een schot van Steven Bergwijn net naast het doel van Jasper Cillessen en niet veel later werd een schot van Kristian Hlynsson geblokt door een verdediger. De Amsterdammers werden in deze fase steeds sterker en dit resulteerde in nog meer kansen. Brobbey mocht het weer gaan proberen met zijn hoofd, maar stuitte in het midden van het doel op Cillessen. Nog geen minuut later werd een schot van Steven Berghuis wederom gered door de doelman van de thuisploeg. Zo was Ajax duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft, maar wisten ze dit nog niet uit te drukken in doelpunten. Het laatste gevaar in de eerste helft kwam wel nog van NEC. De kopbal van Ogawa was echter een makkelijke prooi voor Diant Ramaj.

Beide ploegen begonnen slordig aan de tweede helft en hadden moeite om de bal in de ploeg te houden. Toch kwam er in deze fase een gevaarlijk moment aan de kant van Ajax. Een uithaal van Kenneth Taylor van buiten het strafschopgebied belande door een redding van Cillessen via de lat over het doel. Niet veel later wist Ajax Cillessen wel te verschalken. Brian Brobbey won het gevecht van Bram Nuytinck en draaide knap weg van de verdediger. Vervolgens passeerde hij de doelman en schoot hij richting doel, waar Hlynsson het laatste tikje gaf en scoorde. Zo had Ajax na veel aandringen dan eindelijk de gewenste voorsprong te pakken en was er werk aan de winkel voor de thuisploeg.

Halverwege de tweede helft was de voorsprong van Ajax een reden om te gaan wisselen voor Rogier Meijer. In de hoop nog iets te kunnen forceren bracht de trainer aanvallers Tavsan en Rober Gonzalez binnen te lijnen. Ongeveer tien minuten later hadden de wissels voor het eerst het gewenste effect. Tavsan brak via de rechterflank door, maar zag zijn poging geblokt worden waardoor het gevaar was geweken. Ondanks enkele speldenprikjes van NEC, leek Ajax weinig moeite hebben met het vasthouden van de 0-1 voorsprong. Er was nauwelijks sprake van een slotoffensief namens de thuisploeg.

Enkele minuten voor tijd leek het doek definitief te vallen voor de thuisploeg. Invaller Forbs kon na een voorzet van Berghuis de marge verdubbelen en deed dit ook. Toch bleek dit niet de mokerslag voor de thuisploeg. Binnen een aantal minuten was de voorsprong namelijk weer teruggebracht naar één doelpunt. Invaller Tavsan werkte zich middels een technisch hoogstandje langs Martha en schoot de bal via de binnenkant van de paal raak. In de absolute slotfase van de wedstrijd miste Ajax nog enkele kansen om de 1-3 binnen te schieten, maar slaagde hier niet in.

Zowel NEC als Ajax wacht komende woensdag het uitspelen van een klein restant wedstrijd. NEC moet in Alkmaar nog vijf minuten stand zien te houden om een 1-2 overwinning binnen te slepen, terwijl Ajax met nog ongeveer tien minuten te spelen een 2-3 voorsprong moet zien te verdedigen op bezoek bij RKC.