Ajax opent spoedig onderhandelingen over nieuw en verbeterd contract

Ajax wil de stormachtige ontwikkeling van Krystian Hlynsson belonen met een nieuw en verbeterd contract, zo meldt het Algemeen Dagblad. De onderhandelingen tussen de club en speler zullen naar verwachting na de jaarwisseling van start gaan.

Als het aan Ajax ligt, wordt het tot de zomer van 2026 lopende contract van Hlynsson opengebroken en verlengd. De IJslandse middenvelder ziet zichzelf nog lang in Amsterdam spelen. "Ajax is een mooie plek om te zijn. Ik wil hier nog jaren blijven. Het is mijn doel om net als veel Scandinaviërs geschiedenis te schrijven met Ajax. Als ik de club op een dag verlaat, hoop ik dat ook als Scandinavische legende te doen", zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

Hlynsson werd in 2020 door Ajax vastgelegd. Na tachtig wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie te hebben gespeeld, is hij dit seizoen doorgebroken in het eerste elftal. Zijn teller staat in de huidige jaargang op vijftien wedstrijden, waarvan elf in de Eredivisie en vier in de Europa League. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en twee assists.