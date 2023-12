Ajax-supporters krijgen belangrijke update over aard van blessure Mika Godts

viel vrijdagavond op pijnlijke wijze uit in de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Jong Ajax, maar de blessure van de Belg valt mee. Dat schrijft Voetbal International-journalist Tim van Duijn althans. Godts heeft een hamstringblessure opgelopen.

"Blessure van Godts valt mee. Geen kruisband, maar scheur in de hamstring", schrijft Van Duijn op sociale media. Volgens de journalist is het voor Ajax momenteel nog wel onduidelijk wanneer Godts weer terug zal keren op de velden in Amsterdam: "Precieze herstelperiode is nog onduidelijk, maar zal geen kwestie van maanden zijn ", besluit van Duijn.

Voor veel supporters van Ajax is dat bericht een opsteker, want de schrik was groot toen Godts vrijdagavond per brancard het Bossche kunstgras moest verlaten. Zonder tegenstander in de buurt liep Godts een vervelende blessure op, maar het talent van Ajax lijkt dus met de schrik vrij te zijn gekomen.