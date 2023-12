Ajax-supporters krijgen tipje van de sluier over transferplannen van de club

Ajax-trainer John van 't Schip is zaterdagavond ingegaan op de transferplannen van de Amsterdamse club in de winterse transferperiode. Hoewel de coach niet veel wil loslaten, gaf hij wel een indicatie van wat voor spelers hij graag naar de Johan Cruijff ArenA ziet komen.

Er moeten in ieder geval versterkingen zijn die de oefenmeester van de nummer vijf van de Eredivisie een bredere selectie bezorgen. Dat is nu nog een pijnpunt, want Van 't Schip moet vaak spelers met pijntjes laten wisselen: "Het is dat er in zijn algemeenheid spelers bij moeten komen om ze niet allemaal te overbelasten. Want die jonge jongens spelen allemaal veel wedstrijden", wordt Van 't Schip geciteerd door Voetbal International. "En dan hebben ze bij Jong Ajax ook een probleem."

Van 't Schip wil in ieder geval een bredere selectie, maar de trainer zal ongetwijfeld ook aankopen willen zien die er direct kunnen staan bij de Amsterdammers. Op de persconferentie na afloop van het duel tegen Sparta heeft de oefenmeester bevestigd dat er intern in ieder geval gesprekken over gevoerd worden, wat de komende weken ook zal blijven gebeuren.

"Uiteraard zijn nieuwe spelers die Ajax nodig heeft, altijd welkom. Als er echt iets gedaan kan worden, dan zal dat gebeuren", geeft hij de Ajax-supporters in ieder geval mee. "We hebben daar wel over gesproken, maar nog niet tot in detail."