Ajax-speler maakt veel indruk: 'Dat is niet kinderachtig'

Jorrel Hato maakt een geweldige indruk als aanvoerder van Ajax donderdagavond in de Europa League tegen AEK Athene. Analisten Wim Kieft en Kees Jansma waren onder de indruk van de centrale verdediger.

“Hij heeft een goede uitstraling”, vond Kieft bij Veronica. “En hij heeft een geweldige pass”, doelde hij op de assist op Kenneth Taylor bij het tweede Ajax-doelpunt. “En Taylor draait ook zo mooi weg. De bal ligt meteen goed voor zijn rechtervoet.”

Jansma is eveneens onder de indruk van Hato en licht enkele geweldige verdedigende voorbeelden uit van het zeventienjarige talent in de eerste helft tegen AEK Athene. “Hij doet het heel goed. Vooral zijn ingrijpen, dat is niet kinderachtig. Hij heeft een goede timing, Hato heeft het heel goed gedaan.”

Akpom bij Ajax

Verder werd ook het optreden van Chuba Akpom besproken door Kieft. “Hij heeft een goede timing en kwam bij zijn goal enorm hoog. Verder zie je hem niet zo veel”, vond de oud-spits. “Voetballend is hij niet geweldig, maar toch al zeven goals. Hij heeft een goed gevoel voor het doel. Hij heeft duidelijk een tor-instict.”

Kenneth Perez kwam bij ESPN tot een soortgelijke conclusie over Akpom. “Ik vind dat hij het goed doet. Hij is een ander type, maar brengt fysiek veel met zich mee. Hij staat daar waar hij moet zijn en dat doet hij heel erg goed. Ik denk dat hij voor Brobbey ook wel handig is, want hij zorgt voor de nodige afleiding.”