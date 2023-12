'Ajax heeft één transfertarget in de winter en wil nóg een linksback in de zomer'

Ajax gaat in de komende zomer opnieuw kijken naar de positie van een linksback. De Amsterdammers haalden twee jaar geleden Owen Wijndal naar de Johan Cruijff Arena en onder leiding van Sven Mislintat kwamen en Gaston Avila naar de hoofdstad van Nederland, toch zijn de problemen op die positie nog niet verholpen.

Dat meldt Ajax-watcher Tim van Duijn bij Voetbal International. “Niet voor de winter, maar wel voor de komende zomer”, weet de journalist over het wensenlijstje van de Amsterdammers op de positie van linksback. “Dat zegt ook wel genoeg. Anass Salah-Eddine zal wel weggaan, verwacht ik. En van Sosa weet ik niet of die het gaat redden.” Over Avila lijkt men al eensgezind dat hij tekort komt voor het niveau van Ajax.

In de komende winterstop zoekt Ajax vooral een ervaren nummer zes. “En pas in de zomer een back. Als nummer zes denkt Ajax aan Pierre-Emile Højbjerg, maar dat is een kansloos verhaal. De Spurs hebben veel blessures en twee spelers gaan naar de Afrika Cup... Dus eer dat Spurs een beslissing neemt, is Ajax al doorgeschakeld, verwacht ik”, aldus Van Duijn.

“Maar als ze hem kunnen krijgen, dan zouden ze hem halen, maar ik zie het somber in”, aldus Van Duijn over de transfersituatie in de Amsterdam betreffende Højbjerg. Door de problemen links achterin speelt Ar'jany Martha veelvuldig als linksback onder John van 't Schip.