Verweij: Ajax wilde deze drie zomeraanwinsten van PSV óók hebben

PSV kende een uitstekende transferzomer met de succesvolle komst van onder anderen , , Hirving Lozano en Malik Tillman. Eerder werd al bekend dat Feyenoord voor een groot aantal PSV’ers ook belangstelling had, maar ook Ajax had drie spelers naar Amsterdam willen halen deze zomer.

Volgens Ajax-wachter Mike Verweij stonden ook Sergino Dest, Noa Lang en Jerdy Schouten eerder ook hoog op het lijstje van de Amsterdammers, zo vertelt hij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. Uiteindelijk pakte Ajax onder de inmiddels technisch directeur Sven Mislintat niet door bij die spelers en kwamen ze terecht bij PSV.

Dat is een aderlating, stelt Verweij. “Bijna alle spelers van PSV zouden een aanwinst zijn voor dit Ajax”, vond de journalist. Van het lijstje aankopen is een aantal spelers zeker niet geslaagd tot dusver in de Johan Cruijff Arena, onder wie Jakov Medic, Sivert Mannsverk en Georges Mikautadze.

Feyenoord had in de afgelopen zomer ook belangstelling in verschillende PSV’ers, namelijk Jerdy Schouten, Guus Til en Joey Veerman. Trainer Arne Slot sprak met het drietal en daarnaast waagden de Rotterdammers ook nog een poging bij Hirving Lozano. Alle spelers kozen echter voor een avontuur in het Philips Stadion, waar ze met PSV tot dusver heel veel succes hebben.