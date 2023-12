Aletha Leidelmeijer grijpt in bij ondeugende vraag Marciano Vink: ‘Het begint heel gek te worden’

Marciano Vink heeft zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN ingezoomd op de vorm van Go Ahead Eagles in avondwedstrijden. Toen de analist zijn kans schoon zag om een ondeugende vraag te stellen aan collega Kees Luijckx, greep presentatrice Aletha Leidelmeijer in.

Vink merkt voorafgaand aan de uitwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Excelsior (vanaf 18.45 uur) op dat de Deventenaren dit seizoen vooral tijdens avondwedstrijden op stoom zijn. “Go Ahead heeft dit seizoen 15 wedstrijden gespeeld en 22 punten behaald. Van de 22 punten hebben zij er 19 behaald in wedstrijden na 18.45 uur. Dat is toch bizar? 19 van de 22 punten zijn behaald tijdens avondwedstrijden!”, aldus Vink. Go Ahead speelde dit seizoen overigens zeven middagwedstrijden. Deze leverden in totaal slechts drie punten op.

Artikel gaat verder onder video

“Er zijn mensen die ’s avonds meer scoren dan overdag”, geeft presentator Jan Joost van Gangelen vervolgens een ondeugende wending aan het gesprek. Vink ziet zijn kans daarna schoon: “Ben jij een avond- of ochtendperformer?”, vraagt de oud-voetballer van onder meer Ajax aan Luijckx. “Ik ben een avondperformer”, antwoordt Luijckx.

Luijckx maakt vervolgens aanstalten om zijn antwoord te concretiseren. Daar steekt Leidelmeijer echter een stokje voor. “Jongens, het is nog vroeg hè!”, roept de presentatrice. Van Gangelen: “Het begint nu heel gek te worden.” Leidelmeijer smoort het gesprek vervolgens in de kiem door een interview met Go Ahead-trainer René Hake aan te kondigen.