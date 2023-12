Feyenoord-invaller bewierookt: 'Hij geeft een prachtige assist zonder een assist te geven'

Anco Jansen stipt aan dat Feyenoord-invaller een cruciale rol speelde bij de gelijkmaker van in het met 2-1 verloren duel met Celtic van woensdagavond. "Heel slim van Van den Belt bij die goal, dat viel niet heel erg op maar dat deed hij echt heel goed."

In Voetbalpraat op ESPN wordt de treffer van Minteh in de 82ste minuut onder de loep genomen. Van den Belt, die tien minuten na de rust van het Champions League-duel in het veld kwam voor Quinten Timber, trok na een pass van Santiago Giménez twee tegenstanders met zich mee maar liet de bal bewust lopen, waardoor Minteh volledig vrij de 1-1 achter Celtic-doelman Joe Hart kon schieten.

Artikel gaat verder onder video

Jansen noemt de treffer die Feyenoord produceerde 'verdiend' en onderstreept de rol die Van den Belt daarbij speelde. "Heel slim van Van den Belt", meent de analist. "Het viel niet heel erg op, maar hij deed dat echt heel goed. Die bal kwam binnendoor en je kon aan de manier waarop hij zijn lichaam zette duidelijk zien dat hij zijn omgeving had gezien en dat hij wist wat er ging komen. Daardoor komt Minteh helemaal vrij en blokt Van den Belt ook nog zijn verdediger, waardoor Minteh vrij kan inschieten", analyseert de oud-speler van onder meer FC Emmen en NAC Breda de treffer. "Zonder een assist te geven was dit eigenlijk een prachtige assist", concludeert Jansen.

Van den Belt stond in de winterstop van vorig seizoen al nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord, maar zijn toenmalige werkgever PEC Zwolle wilde hem met het oog op de promotiekansen niet laten gaan. In de zomer tikten de Rotterdammers alsnog ruim acht ton neer om de middenvelder naar De Kuip te halen, maar vooralsnog heeft de 22-jarige speler nog geen basisplaats weten te veroveren. In de Eredivisie kwam hij verdeeld over twee invalbeurten niet verder dan dertien speelminuten, zijn invalbeurt tegen Celtic betekenden zijn eerste Europese minuten van het seizoen.