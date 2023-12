Arne Slot verrast en voert mogelijk grote wijzigingen door tegen Celtic

Feyenoord-trainer Arne Slot zal vermoedelijk een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling voor het duel tegen Celtic. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de coach van de Rotterdammers voornamelijk de voorhoede op de schop gooit tegen de Schotten. krijgt mogelijk een kans in de basis.

Op basis van de afsluitende training van Feyenoord in Glasgow en de persconferentie van Arne Slot, verwacht het Algemeen Dagblad dat de trainer de nodige wijzigingen gaat aanbrengen in zijn opstelling. Zo verwacht de krant dat Luka Ivanušec een linie teruggaat en als aanvallende middenvelder gaat functioneren tegen de kampioen van Schotland. Op de flanken zouden er daardoor kansen komen voor Leo Sauer en Dilrosun.

Dat gaat volgens de krant wel ten koste van Antoni Milambo, die tegen FC Volendam een kans in de basis kreeg. Definitieve keuzes lijkt Slot echter nog niet te hebben gemaakt, omdat de trainer na afloop van de laatste training in Glasgow aangaf dat hij nog over de opstelling ging nadenken Wellicht gaat dat ook nog over de inzetbaarheid van Gernot Trauner, die al weken moeite heeft om een aantal wedstrijden achter elkaar te kunnen spelen.

1908.nl verwacht dan ook dat de Oostenrijker op de bank zal plaatsnemen en Thomas Beelen in het hart van de defensie zal starten. De supporterssite verwacht in tegenstelling tot het AD echter niet dat Slot wijzigingen doorvoert in de voorhoede van zijn elftal.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord (Algemeen Dagblad)

Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Ivanušec, Timber; Dilrosun, Gimenez, Sauer