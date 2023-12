Bart Vriends krijgt kritiek na uitspraak over Ajax-spits Brian Brobbey

had na het verloren duel van Sparta tegen Ajax complimenten over aan Ajax-aanvaller , die de Amsterdammers op knappe wijze op voorsprong schoot tegen de Spartanen. De centrumverdediger van Sparta krijgt echter ook de nodige kritiek wegens zijn uitspraken: "Bart heeft een beste tik van de molen gehad."

In gesprek met ESPN ging Vriends met verslaggever Hans Kraay junior in gesprek over de eerste treffer van de Amsterdammers. Brobbey schoot raak, nadat hij de aanvoerder van Sparta als draaischijf gebruikte en de bal achter Nick Olij schoot: "Brobbey is daarmee één van de beste spelers in misschien wel Europa, maar dat moeten we beter oplossen", zei Vriends over dat moment.

Die opmerking van Vriends valt niet bij iedereen goed, zo blijkt uit de nodige reacties op sociale media: "Dit is wel echt heel erg overdreven", reageert iemand op de uitlatingen van Vriends. Want Brobbey heeft zich Europees al laten gelden?", vraagt iemand anders zich hardop af. Een supporter van Feyenoord reageert als volgt en legt de link naar de samenwerking die Ajax op het gebied van jeugdspelers heeft gehad met Sparta: "Wat een grapjas die Vriends, maar ja. Wat verwacht je van je zusterclub?"