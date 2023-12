Bas Nijhuis zorgt voor verbijstering: 'Ik maaide naast de bal en dacht: wat doet-ie nou?'

Bas Nijhuis heeft dinsdagavond een volkomen onterechte strafschop toegekend in het bekerduel tussen Willem II en FC Groningen. De scheidsrechter legde de bal in de slotfase op de stip na een vermeende overtreding op , die het cadeautje vervolgens dankbaar uitpakte. Na afloop was de aanvaller van de Groningers zo eerlijk om toe te geven dat er echter helemaal niets aan de hand was.

Bij een 1-2 voorsprong voor de bezoekers legde Nijhuis de bal op de stip toen Postema onderuit ging in de zestien van de Tilburgers. Voor de camera's van RTV Noord sprak de 21-jarige aanvaller zijn verbazing uit over die beslissing. De interviewer van dienst stelt dat Nijhuis toch 'niet zomaar' fluit, maar daarop antwoordt Postema lachend: "Nou, in dit geval wel..."

"Ik had geen idee waar hij voor floot", vervolgt hij. "Ik hoorde eerst een fluitsignaal en toen dacht ik: wat doet-ie nou? Maar toen zag ik hem naar de stip wijzen en pakte ik gelijk de bal. Het was écht geen penal maar ja, dan benut ik hem wel dus dat is lekker." Maar waarom ging hij dan naar de grond? "Als ik heel eerlijk ben maaide ik gewoon naast de bal. Maar het heeft wel geholpen, dus misschien moet ik vaker naast de bal maaien, dan komt het nog goed uit ook", besluit hij lachend.

Opleving

Met zijn benutte penalty bepaalde Postema de eindstand op 1-3 in het voordeel van de bezoekers, die zo met een uitstekend gevoel de winterstop in zullen gaan. De ploeg van trainer Dick Lukkien, voor aanvang van het seizoen gebombardeerd tot titelfavoriet, stond een maand geleden nog troosteloos diep in het rechterrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Door vier van de laatste vijf competitiewedstrijden te winnen is de degradant inmiddels opgeklommen naar de negende plaats, met een achterstand van vijf punten op de nummer drie (ADO Den Haag). In Tilburg werd dus bovendien de ongenaakbare koploper van het tweede niveau uitgeschakeld in het bekertoernooi.