Bayern afgeslacht: slippertje Mazraoui inleiding gigantische nederlaag in Frankfurt

Bayern München heeft zaterdag op opzienbarende wijze nagelaten om in punten gelijk te komen met Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt liep Der Rekordmeister tegen een enorme afstraffing aan: 5-1.

Noussair Mazraoui had in tegenstelling tot Matthijs de Ligt een basisplaats bij Bayern en zag er bij de openingstreffer niet goed uit. In de elfde minuut van de wedstrijd slaagde de oud-Ajacied er niet in om een Frankfurtse voorzet goed weg te werken. De bal belandde voor de voeten van Farès Chaïbi, maar het schot van de Algerijn spatte buiten bereik van doelman Manuel Neuer op de lat uiteen. In de rebound prikte de Egyptenaar Omar Marmoush echter alsnog raak in de verre hoek: 1-0.

Na de openingstreffer stapelden de problemen zich verder op voor Bayern, dat tot zaterdagavond nog geen enkele Bundesliga-wedstrijd dit seizoen verloren had. Via Éric Junior Dina Embimbe en Hugo Larsson liep Eintracht na een half uur spelen verder uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Kort voor rust deed Joshua Kimmich echter wat terug namens de Beierse topclub, waardoor beide ploegen met een 3-1 tussenstand de kleedkamers opzoeken.

Bayern-trainer Thomas Tuchel greep in de rust in en liet zowel Mazraoui als Raphaël Guerreiro achter in de kleedkamer, maar hun vervangers Alphonso Davies en Konrad Laimer konden niet voorkomen dat Frankfurt alleen maar verder wegliep. Vijf minuten na de hervatting tekende Ebimbe met zijn tweede van de middag voor de 4-1, na een uur maakte Ansgar Knauff er zelfs 5-1 van.

Door de enorme nederlaag blijft Bayern met 32 punten op de tweede plaats in de Bundesliga staan. Zondag zou de club echter nog een plek kunnen zakken als koploper Bayer Leverkusen op bezoek gaat bij nummer drie VfB Stuttgart (aftrap 15.30 uur). Wint de thuisploeg, dan staat Bayern na dit weekend derde. Een overwinning voor het Leverkusen van Jeremie Frimpong zou echter betekenen dat de achterstand op de koploper oploopt tot zes punten.