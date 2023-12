Been legt vinger op de zere plek: 'Dát vind ik bij Feyenoord heel slecht verzorgd'

Mario Been valt één ding tegen aan Feyenoord, dat halverwege het duel met FC Volendam verrassend met 1-1 gelijkstaat. De oud-trainer stelt dat het de spelers van Arne Slot simpelweg aan finesse aan de bal ontbreekt.

Het doelpunt waarmee Quinten Timber Feyenoord na dertien minuten nog wel op voorsprong zette is wat dat betreft de uitzondering die de regel bevestigt, legt Been voor de camera's van ESPN uit. De goal kwam tot stand na een schijntrap van Mats Wieffer, die in plaats van een afstandschot te lossen inspeelde op Lutsharel Geertruida, die de bal opzijlegde waarna Timber hard raak schoot.

De bezoekers treden in De Kuip aan met een vijfmansdefensie. "Wat je tegen zo'n systeem moet spelen is dat de bal in ieder geval heel snel rondgaat, in een heel hoog tempo om een tegenstander kapot te spelen", doceert Been. "Dat heb je met Timber, die in het begin tussen de linies erg goed uitkwam", vervolgt de oud-trainer. "Maar wat heel belangrijk is, en dat is wat me eigenlijk heel erg tegenvalt: in kleine ruimtes heb je echt de perfectie van de eerste aannames nodig, het klaarleggen van ballen. En dat vind ik bij Feyenoord heel slecht verzorgd."

Na een half uur spelen kwam Volendam dan ook op fraaie wijze, maar daarmee niet minder verrassend langszij, waarna beide ploegen met een 1-1 stand de kleedkamers opzochten. Volg hier live het verslag van de tweede helft in De Kuip.