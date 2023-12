Bergwijn steekt hand in eigen boezem: 'Op dit niveau wordt dat gewoon afgestraft'

Ajax stevende donderdagavond op bezoek bij Olympique Marseille af op een goed resultaat, maar moest in de blessuretijd alsnog z’n meerdere erkennen in de Fransen (4-3). Wat als vroeg in de tweede helft niet met rood van het veld was gestuurd? Het antwoord op die vraag zullen we nooit weten, maar wil zijn teamgenoot in ieder geval niet als schuldige aanwijzen. De aanvoerder van de Amsterdammers was wél kritisch op zijn eigen rol bij de 1-0.

Het is inmiddels alweer ruim twee maanden geleden dat Ajax en Olympique Marseille in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar stonden voor de aftrap van hun Europa League-campagne. In de aanloop naar de ‘return’ in het Vélodrome ging het veel over de wedstrijd in Amsterdam, die na een waar spektakelstuk in 3-3 eindigde. Ajax hoopte in Frankrijk minder ruimte en kansen weg te geven, maar keek binnen no time al tegen een 1-0 achterstand aan. Na balverlies van Bergwijn maakte Jorrel Hato een heel lichte overtreding.

Voor de scheidsrechter echter genoeg om naar de stip te wijzen. Pierre-Emerick Aubameyang ging achter de bal staan en liet de kans om de thuisploeg al vroeg op voorsprong te schieten natuurlijk niet liggen. In de blessuretijd mocht Olympique Marseille opnieuw aanleggen vanaf elf meter, ditmaal na een overtreding van Diant Ramaj. “Ik heb het nog niet teruggezien, maar vanuit mijn optiek was het wel heel makkelijk gegeven”, reageerde Bergwijn na het laatste fluitsignaal voor de camera van Veronica. “Net als die eerste, maar het is niet anders.” Bergwijn stond met een ‘extra zuur’ gevoel Noa Vahle te woord. “Ik denk dat er veel meer in had gezeten. Als we wat scherper waren… We maakten ook een paar individuele fouten.”

De aanvoerder van de huidige nummer acht van de Eredivisie doelde daarmee ook op de aanloop naar de Franse openingstreffer. Bergwijn verloor op eigen helft de bal aan een tegenstander en luttele tellen later wees de arbiter naar de stip. “Ook ik hier bij de 1-0, daar mag ik de bal niet verliezen. Op dit niveau wordt dat gewoon afgestraft, maar ik denk dat we als team wel hebben gestreden.” Ook na de rode kaart voor Berghuis bleef Ajax met het hoofd omhoog en de borst vooruit voetballen. “Een rode kaart is altijd een kantelmoment”, vertelde Bergwijn. “Ik moet het nog terugzien, maar zulke dingen gebeuren. Ik kan Berghuis niks kwalijk nemen.”

Door de nederlaag in Marseille is Ajax definitief uitgespeeld in de Europa League. De ploeg van trainer John van ’t Schip maakt nog wel kans op een vervolg in de Conference League, maar dan moet het op 14 december wel winnen van AEK Athene. “Ik denk dat we als team steeds dichter bij elkaar komen. Ik denk dat we bij vlagen goed voetbal hebben laten zien, ook in de eerste helft een paar momenten. Als je wat gelukkiger bent, dan kan je hier gewoon winnen”, besloot Bergwijn.