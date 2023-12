Bewering over Ajax-spits Brobbey onderuit gehaald: 'Dat is dus onzin'

Marco van Basten en Ronald Koeman hadden recent heel sterke kritiek op Ajax-spits . Er werd onder meer gezegd dat er niet individueel met de aanvaller werd getraind. Dat bestrijdt Peter van der Veen echter, want hij heeft in de jeugd van Ajax en bij de nationale teams met Brobbey gewerkt.

“Ik herinner me vooral de vele ochtenden dat we samen het veld op gingen, als ze vrij waren van school. Dan bedacht ik een afwerkvorm en maakte ik er een wedstrijd van tussen Brian, Sontje Hansen en Naci Ünüvar. Dat ging echt op het scherp van de snede, met Sontje het vaakst als winnaar. Brian was fanatiek, hij werkte er echt aan. Dat er nooit individueel met hem gewerkt is, is dus onzin”, stelt zijn oude jeugdcoach in het Algemeen Dagblad.

“Iets te wild afwerken of daarbij omvallen, dat had-ie vroeger ook wel. Maar daar probeerde hij altijd aan te werken. Ik weet niet wat hij in Duitsland heeft gedaan natuurlijk, maar dat hij of wij de kantjes eraf liepen, klopt niet”, aldus Van der Veen. “Zo heb ik Brian Tevreden en Dave Vos ook met hem aan de slag zien gaan.”

Overall is hij vol lof over de aanvaller van Ajax. “Het kan natuurlijk dat het je in de jeugd of op trainingen gemakkelijker afgaat, maar dat je nu meer moeite hebt omdat de spanning van eredivisie- of Europese wedstrijden lastiger is na te bootsen. Maar Brian was altijd een winnaar. Heel betrokken ook. Zo herinner ik me dat Ki-Jana Hoever voor een belangrijk kwalificatieduel met Oranje onder 17 grapjes maakte. ‘Hou even je mond nu’, zei Brian dan. Ik kan echt weinig kwaads over hem zeggen.”