Borst kijkt vol verbazing naar Feyenoord - PSV: 'Die actie kost Feyenoord de landstitel'

Hugo Borst heeft zondagmiddag vol verbazing zitten kijken naar de actie van Feyenoord-verdediger die uiteindelijk de openingstreffer van PSV zou inleiden. De Oranje-international had iets heel moois in gedachten, maar zijn truc pakte totaal verkeerd uit. Borst vraagt zich af waarom Geertruida dat deed en stelt zelfs dat zijn mislukte actie Feyenoord de landstitel kost.

Als er een speler was bij Feyenoord die zich in de topper tegen PSV van zijn beste kant had willen laten zien, dan was dat Geertruida wel. De verdediger worstelt inmiddels al een tijdje met zijn vorm en verschalkte afgelopen dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League nog op zeer ongelukkige wijze zijn eigen doelman Justin Bijlow. Het lukte Geertruida echter niet om zich tegen PSV te revancheren. Integendeel zelfs. Met een merkwaardig moment in de tweede helft stond hij aan de basis van de 0-1 van Ismael Saibari.

Artikel gaat verder onder video

“Het stond 0-0 in de topper en Geertruida, een goede voetballer maar niet per se de Edgar Davids van dertig jaar later, die Geertruida deed een ‘Zidane’, een ‘Zidaantje’. Wat dat is? Heel kort door de bocht: ga met je linkervoet op de bal staan, draai rechtsom en neem de bal met je rechtervoet over”, legt Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad dat moment uit. “Zo’n beweging mag op een pleintje, tijdens een training en een enkeling is geoorloofd die truc in een echte wedstrijd functioneel te gebruiken. Maar nooit op eigen helft of in de verdediging en het verdient aanbeveling als je een oogstrelende techniek hebt.”

Geertruida had daar echter lak aan en probeerde met een ‘Zidaantje’ zijn tegenstander uit te spelen, maar die ontfutselde hem ogenschijnlijk eenvoudig de bal. “Geertruida deed het op eigen helft. Hij is bepaald geen Zinédine Zidane. Hij is de laatste weken ook uit vorm. Het liep gruwelijk af. PSV’ers gingen er na de mislukte truc vandoor en maakten zeven seconden later 0-1”, zag Borst. “De vraag is: waarom deed Geertruida dit in vredesnaam? Hij is geen opschepper, die jongen kent zijn tekortkomingen heus wel. Voetbal een spel van fouten? Het was erger. Het was een blunder, een black-out. Een heel dure. ‘Zidane’ kost Feyenoord de landstitel, maar nu zet ik hem wel zeer zwaar aan”, aldus Borst.