Borussia Dortmund verzint opmerkelijke straf om kerstkilo's tegen te gaan

Thomas Meunier heeft onthuld dat de spelers van Borussia Dortmund gedurende de feestdagen goed op hun voeding moeten letten. Als zij dat niet doen, dan kan dat ze duur komen te staan.

In gesprek met RTBF vertelt Meunier dat de spelers van Borussia Dortmund na de laatste training voor de kerstvakantie zijn gewogen. Dat zal opnieuw gebeuren als de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen begint.

"Er wordt een boete van duizend euro per kilo opgelegd. Vanaf een bepaald niveau wordt het zelfs duizend euro per honderd gram", verklapt Meunier, die - zonder een naam te noemen - aangeeft dat er een speler is geweest die een boete van tienduizend euro heeft gehad. "Hij kreeg de kans om zijn boete te verlagen als hij al zijn kilo's er in een week weer af kreeg. En dat lukte hem ook nog."

Borussia Dortmund is de tegenstander van PSV in de achtste finale van de Champions League. De clubs komen elkaar op 20 februari en 13 maart tegen. In de Bundesliga bezet Borussia Dortmund na zestien wedstrijden de vijfde plaats.