Bosz voert razendsnelle wissel door bij PSV: 'De enige juiste beslissing'

Peter Bosz heeft een vroege wissel moeten doorvoeren in de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. In de openingsfase raakte Jordan Teze geblesseerd, waarna hij werd vervangen door Patrick van Aanholt.

Aan de zijlijn kreeg Teze een beuk in de rug van Quilindschy Hartman, waarna beide spelers naar het gras gingen. De dokters van beide ploegen snelden het veld op om de spelers bij te staan. Uiteindelijk bleek Hartman verder te kunnen, maar Teze niet.

De verdediger van PSV kampte met een hoofdblessure en werd na een behandeling gewisseld. Dat is een domper voor PSV, want Teze is dit seizoen een vaste waarde. Hij stond negentig minuten op het veld in de vorige zeven wedstrijden van PSV.

"Geen risico's met Teze, die een hoofdprobleem had. De dokter van PSV heeft de situatie goed bekeken en daaruit is gekomen dat Van Aanholt in het elftal komt", schrijft journalist Rik Elfrink op X. Ook Hélène Hendriks laat van zich horen: de ESPN-presentatrice spreekt van 'de enige juiste beslissing'.

