Boulahrouz: ‘Ajax zal zich achter de oren krabben, die speler hadden ze tóch wel moeten halen'

Khalid Boulahrouz denkt dat Ajax achteraf baalt dat het geen zaken heeft gedaan met . De aanvaller annex middenvelder gaf onlangs aan dat hij openstond voor een terugkeer in Amsterdam, maar de clubleiding werkte niet mee aan een transfer. Ziyech lijkt bij Galatasaray op te bloeien.

De Marokkaan was vorige week woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United belangrijk met twee rake vrije trappen. Hoewel de spelmaker de nodige hulp kreeg van voormalig ploeggenoot André Onana, zijn de analisten van Rondo lovend over de oud-Ajacied. “Hij voelt zich daar wel op zijn plek”, ziet Ruud Gullit.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend was Ziyech opnieuw trefzeker, ditmaal tegen Pendikspor. “Hij straalt plezier uit, hij wordt gewaardeerd. Hij moet het gevoel krijgen dat hij gewild is in zijn team. Ik denk dat ze bij Ajax nog wel even achter de oren zullen krabben”, zegt Boulahrouz vervolgens. “Sven Mislintat wilde hem alleen huren…”

Ziyech kwam onlangs bij Voetbal International met een onthulling: “Ik wilde Ajax helpen, was graag weer teruggegaan”, sprak de aanvaller. Ajax had door de vele uitgaande transfers weliswaar het een en ander te besteden, maar zagen desondanks niets in een definitieve overname van Ziyech. “Ze wilden me alleen huren en niet kopen. Tja, dan houdt het op”, aldus de international van Marokko.