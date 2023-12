Brobbey wijst één man aan binnen Ajax: 'Hij heeft me heel erg geholpen'

is een van de sterkste spelers van de Eredivisie en kan de bal als geen ander bij zich houden. Dat heeft hij in de jeugdopleiding geleerd van Dave Vos, de huidige trainer van Jong Ajax. Aan hem heeft de spits in de jeugd heel veel gehad, zo vertelt hij bij de NOS.

“Hij is met me aan de slag gegaan en heeft me heel erg geholpen met het vasthouden van de bal. Sindsdien is het een wapen”, licht Brobbey een van zijn kenmerkende specialiteiten toe in gesprek bij de NOS. “Ik weet precies wat ik moet doen als er spelers aan me zitten. En als ze niet aan me zitten, weet ik ook wat ik moet doen."

De spits kreeg desondanks stevige kritiek van Marco van Basten, maar daar trekt hij zich niet al te veel van aan. “Van Basten praat over iedereen. Hij noemde Devyne Rensch van Cambuur-niveau. En een paar dagen daarna vond hij het opeens weer een goede speler. Hij zegt ook altijd: 'die jongens verdienen heel veel geld, dus we mogen wel wat zeggen.' Hij praat veel, dat is ook zijn werk natuurlijk. Ik denk niet dat hij het doet om ons te triggeren. Daar heb ik hem niet voor nodig."

Ook bondscoach Ronald Koeman toonde zich kritisch op de aanvaller van Ajax, maar met hem sprak Brobbey het inmiddels al uit. “Wat we hebben besproken nadat de bondscoach kritiek had geleverd op mij, blijft tussen ons”, wilde de spits daar niet al te veel over zeggen.