Brobbey wijst beste coach bij Ajax aan: 'Was heel vaak met hem bezig'

heeft de laatste seizoenen bij Ajax veel trainers gehad met onder anderen Alfred Schreuder, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van ’t Schip, maar de beste coaches zijn voor hem toch nog Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag.

In gesprek met Voetbal International werd de aanvaller gevraagd naar wie zijn beste trainers waren tot dusver. “Ik zou zeggen dat ik het meest heb geleerd van Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag. Maar die waren voor dit jaar al weg natuurlijk. Van John Heitinga heb ik in de jeugd ook wel veel geleerd”, voegde Brobbey nog wel een derde coach toe.

“Heel veel”, reageerde Brobbey op de vraag wat hij allemaal geleerd heeft van de huidige coach van Manchester United. “Ik was heel vaak met hem bezig, met Van der Gaag ook. Heel veel. Wat ik moet doen: druk zetten, dat soort dingen. Hij was heel duidelijk, Erik.”

Ook werd de aanvaller van Ajax gevraagd naar het relletje rondom de uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, die vervolgens in een gesprek het een en ander heeft uitgesproken met de jonge spits. “Dat was prima. We hebben allebei gezegd wat we wilden zeggen. Hij vertelde dat hij vond dat ik me goed ontwikkel, dat was mooi om te horen.” Brobbey hoopt op een oproep voor het EK in de komende zomer. “Ja, dat is natuurlijk een belangrijk doel. Ik ga ervan uit, als ik zo door blijf gaan, dat ik erbij zit. Dat zou heel mooi zijn, maar dan moet ik wel hard blijven werken.