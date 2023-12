Clubicoon pakt Ten Hag en United keihard aan: 'Dit is het grote probleem'

Clubicoon Paul Scholes is na de 2-0 nederlaag die Manchester United zaterdagmiddag moest slikken tegen West Ham United spijkerhard voor het elftal van Erik ten Hag. De voormalig middenvelder verbaast zich vooral over het feit dat de club dit seizoen ontzettend moeilijk tot scoren weet te komen.

De cijfers spreken in dat opzicht voor zich. Na de achtste competitienederlaag van het seizoen heeft het United van Ten Hag in achttien Premier League-wedstrijden precies achttien keer gescoord, waarmee het elftal exact één op één loopt. In Londen kwam de club bovendien voor het vierde duel op rij niet tot een doelpunt, waardoor Scholes concludeert dat het probleem vooral in de totaal niet productieve voorhoede schuilt.

"Ze hebben een groot probleem, doelpunten maken is volgens mij het grote issue", zegt de oud-middenvelder voor de camera's van TNT Sports. "We wachten nu al vier wedstrijden op een treffer, en het elftal weet eigenlijk niets te creëren." Tegen West Ham kwam het elftal van Ten Hag vooral in het tweede bedrijf nauwelijks in de buurt van het vijandelijke doel: "Ik kan me geen redding van de West Ham-keeper in de tweede helft herinneren", zegt Scholes.

Het clubicoon legt de schuld voor de improductiviteit voor een deel bij Ten Hag. "Ik denk dat het voor een voetbaltrainer het makkelijkst is om het team defensief solide neer te zetten", analyseert hij. "Het is voor een coach het moeilijkst om zijn elftal aan het scoren te krijgen. Je kunt niet in hun hoofd kruipen, je kunt de bal niet voor ze passen en je kunt hun beslissingen op beslissende momenten niet voor ze maken, dat moet uit henzelf komen", vervolgt Scholes. "In het verleden zag je die kwaliteit, maar op dit moment is daar een serieus gebrek aan."