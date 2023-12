Clubicoon van FC Utrecht haalt hard uit en weigert de club nog te bezoeken

Michael Mols, clubicoon van FC Utrecht, weigert de Utrechtse club nog te bezoeken. De voormalig-aanvaller, die in zijn loopvaan vijftig keer trefzeker was in het rood-wit, baalt van de manier waarop hij afgelopen zomer is vertrokken bij de Domstedelingen.



"Ik kom daar nooit meer. Niet meer in de Galgenwaard en ook niet op Zoudenbalch", geeft Mols aan in het programma van ESPN Fresia en Milan Parkeren de Bus. "Daar ben ik te trots voor", zegt Mols, die afgelopen zomer uit het niets moest vertrekken bij de Utrechtse club, waar hij actief was als spitsentrainer. Mols blijft in gesprek met ESPN rustig, maar is overduidelijk ontevreden over de manier waarop de Domstedelingen met hem zijn omgegaan.



"Normaal gesproken geef je als club aan wat je anders moet doen, of moet verbeteren", zegt de oud-spits, die nooit heeft gehoord wat de reden was dat hij moest vertrekken bij de club. "Ik ga ervan uit dat ze (de directie, red.) het beste willen voor de club, dus voor mij is het goed zo. Alleen ik zou zelf nooit zo met oud-spelers omgaan", maakt hij duidelijk. Mols heeft een grote staat van dienst bij FC Utrecht, want in 109 wedstrijden kwam hij maar liefst vijftig keer tot scoren. Hij kwam zes keer uit voor het Nederlands elftal.



In oktober maakte Mols bekend te zijn geopereerd aan een hersentumor, waarover de 53-jarige oud-voetballer daarvoor nog nooit wat had bekendgemaakt. Tot de zomer was hij werkzaam bij FC Utrecht.