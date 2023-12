Azarkan komt met bericht op Instagram na schrik op voetbalveld

De blessure van (22) valt relatief mee. De aanvaller van FC Utrecht viel zaterdagavond met een hoofdblessure uit na een harde botsing in het duel met RKC Waalwijk. Een dag later komt hij met een positieve update over zijn gezondheid.

“Bedankt voor alle lieve berichtjes, het gaat goed met me”, schrijft de voetballer op zijn Instagram-account in zijn story's. “Ik heb er alleen een hersenschudding aan over gehouden. Ik neem de komende dagen even goed m’n rust en dan hoop ik dat ik weer snel op het veld kan staan.” De kans dat hij woensdagavond in de KNVB Beker tegen Feyenoord speelminuten kan maken, lijkt overigens wel uitgesloten. De eerstvolgende wedstrijd staat pas op 13 januari na de winterstop op de planning.

Azarkan kwam in de 75ste minuut hard in botsing met Aaron Meijers en werd vervolgens minutenlang medisch behandeld op het veld. Pas na ongeveer zes minuten kon de vleugelaanvaller per brancard van het veld gedragen worden. Azarkan stond pas enkele minuten in het veld toen Meijers hard tegen hem op liep.

De buitenspeler moest worden gewisseld en mede daardoor bleef FC Utrecht steken op een gelijkspel tegen RKC Waalwijk (1-1). Victor Jensen en Michiel Kramer maakten de doelpunten in de wedstrijd.