Kenneth Perez vindt dat Marouan Azarkan ernstige blessure aan zichzelf te wijten heeft

viel zaterdagavond in de thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk (1-1) uit met een ernstige blessure, na een harde botsing met Aaron Meijers. Kenneth Perez is van mening dat de buitenspeler van FC Utrecht ook bij zichzelf te rade moet gaan.

Azarkan kwam in de 75ste minuut hard in botsing met Meijers en werd vervolgens minutenlang medisch behandeld op het veld. Pas na ongeveer zes minuten kon de vleugelaanvaller per brancard van het veld gedragen worden. Azarkan stond pas enkele minuten in het veld toen Meijers hard tegen hem op liep. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Perez suggereert na afloop bij ESPN dat Azarkan de botsing met Meijers had kunnen voorkomen als zijn ‘oriëntatieniveau’ beter was geweest. “Ik moet zeggen dat het nu zo vaak gebeurt, dat ik mezelf afvraag: is het alleen maar pech? Of komt het ook omdat de speler zich niet goed oriënteert?”, aldus de Deense analist

“In dit geval voelt of ziet Azarkan helemaal niet dat Meijers daar is. Azarkan draait zich om en loopt zo tegen Meijers aan. Meijers doet in principe niets”, vervolgt Perez. De oud-middenvelder van onder meer PSV en Ajax weigert om de botsing alleen te wijten aan pech. “Azarkan kan natuurlijk aanvoelen dat er iemand aan komt en even wegstappen. Ik weet dus niet of het pure pech is.”

“Normaal gesproken voel je aan dat iemand aangelopen komt”, gaat Perez verder. “Dan doe je even een stap opzij. Dat doet Azarkan hier niet. Het komt heel vaak voor. Is dat dan elke keer pure pech of is oriëntatieniveau van de meeste spelers minder geworden? Ik zou het echt niet weten.”