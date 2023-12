Goed en slecht nieuws voor De Ligt bij Bayern München

is weer terug bij Bayern München. De Nederlandse centrale verdediger kampte met knieblessure, maar zat iets eerder dan gedacht alweer bij de selectie voor het duel met VfB Stuttgart. De oud-Ajacied maakte geen speelminuten, maar zag Der Rekordmeister de Bundesliga-topper wel eenvoudig winnen: 3-0.

Daarbij greep een van zijn voornaamste concurrenten de hoofdrol, want Kim Min-jae vond tweemaal het doel. Werd zijn eerste treffer nog afgekeurd wegens buitenspel, kwam de rommelige goal na ruim een uur spelen wél op zijn naam en die bleef wél op de borden staan. Nadat Harry Kane razendsnel en tien minuten na de thee (zie onder) al had gescoord, was daarmee het duel beslist tussen de nummer twee en vier van Duitsland.

Ondanks dat Alphonso Davies in de slotfase van de wedstrijd nog uitviel met een blessure, bleef De Ligt negentig minuten op de bank. De Leiderdorper viel op 1 november in het verrassend met 2-1 verloren duel met FC Saarbrücken in de DFB-Pokal binnen een half uur uit met een vervelende knieblessure en koerste op zijn rentree op 20 december tegen VfL Wolfsburg.

Mogelijk geldt dat dus wel als de wedstrijd waarin hij voor het eerst weer wedstrijdminuten gaat maken, want dat gebeurde ondanks de royale voorsprong zondagavond nog niet. De Ligt is bezig aan zijn tweede seizoen in de Beierse hoofdstad. Trainer Thomas Tuchel geeft echter geregeld de voorkeur aan een centrum bestaande uit Dayot Upamecano en zomeraankoop Min-jae, waardoor de Nederlander vaker dan hem lief is genoegen moet nemen met een plek op de bank. Daardoor was de goal van Min-jae dus ook slecht nieuws voor De Ligt.