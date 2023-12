'De volledige staf van Ajax was enthousiast, maar Mislintat kwam met een ander'

Maurice Steijn kan zich nog goed herinneren wanneer hij voor het eerst merkte dat zijn inspraak bij de samenstelling van de selectie van Ajax niet werd geduld door Sven Mislintat. Dat was op het moment dat de vijftigjarige trainer aandroeg bij de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club.

Steijn droeg gedurende de transferzomer meerdere spelers aan bij Mislintat, maar de Duitser trok zijn eigen plan. "Ik dacht eerst dat Mislintat wel wist wat hij deed en met goede alternatieven zou komen. Dat mijn inspraak bij de samenstelling van de selectie niet werd geduld, merkte ik voor het eerst toen ik Nick Olij voorstelde als tweede doelman achter Geronimo Rulli", zegt Steijn in gesprek met De Telegraaf.

De trainer haalt aan dat Olij een Nederlandse jongen met een goede leeftijd (28 jaar) was, driehonderd wedstrijden in het profvoetbal had gekeept en Oranje-potentie had. "Bij NAC en Sparta had ik geweldig met hem gewerkt, een motivator in de groep en hij was bereid op de bank te beginnen. De volledige staf was enthousiast. Maar Mislintat kwam met Diant Ramaj van Eintracht Frankfurt. Een talent, maar uit een andere competitie, zonder enige ervaring en even duur als Olij."

Na de blessure van Rulli koos Steijn voor Jay Gorter als eerste keeper. Ramaj verscheen onder de Ajax-lat toen ook Gorter geblesseerd raakte. Sindsdien is de door Mislintat gehaalde doelman de eerste keuze onder de lat in Amsterdam.