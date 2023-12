Derksen adviseert Ajax: 'Stop met Van Gaal en haal dit duo meteen binnen'

Johan Derksen vindt dat Ajax per direct afscheid moet nemen van Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van Nederland is adviseur voetbaltechnische zaken en is wel degelijk functioneel, maar volgens de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International hebben de Amsterdammers momenteel iets anders nodig om er weer bovenop te komen: Wim Jonk en Keje Molenaar.

"Dit was de grootste nederlaag die Ajax ooit heeft geleden in het bestaan", zei Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside over de bekernederlaag van de Amsterdammers bij Hercules (3-2). "Dit seizoen moet je afschrijven en al die middelmaat die ze hebben, wegdoen. Eventueel transfervrij. Gewoon je verliespakken, daar heb je geen klote aan", begon De Snor, om zich vervolgens te richten op de organisatie van de Amsterdammers,

"Ajax moet ook stoppen met Louis van Gaal", vervolgde Derksen over de situatie in de Johan Cruijff Arena. "Ajax heeft behoefte aan een leider. En niet een man die op een golf course in Portugal woont en af en toe wel even een adviesje wil geven. Er moet een vent zitten, die erboven op zit. (...) Van Gaal is een beetje Jezus. Maar het kan niet zo zijn dat hij even met Michael van Praag belt en dat is het. Er moet een directie bovenop zitten en de hele boel reorganiseren."

Derksen kwam vervolgens met twee concrete namen: "Als ik Ajax was, zou ik Wim Jonk en Keje Molenaar naar voren schuiven", deed Derksen een suggestie. "Jonk heeft uitstekend gefunctioneerd bij Ajax als trainer. Dat heeft hij uitstekend gedaan, maar hij moest vertrekken door Dennis Bergkamp, die weer in een ander kamp zat. Keje Molenaar is een jongen met een Ajax-verleden. Laat die de boel opzetten. Speel dit jaar uit, dat is toch weggegooid."