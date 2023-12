Derksen: 'Hij wordt in Vandaag Inside altijd belachelijk gemaakt, maar hij is echt een fantastische man'

Johan Derksen heeft gereageerd op het nieuws dat Vandaag Inside-gast Chris Woerts is uitgeroepen tot beste marketeer van het jaar. Hoewel Woerts het aan de tafel van het programma dikwijls moet ontgelden, meent Derksen dat hij niet zomaar in de prijzen valt: "Het is een fantastische man, Chris kan een hoop stront verkopen."

Woerts was in het verleden onder meer werkzaam bij twee verschillende voetbalclubs en boekte daar prima resultaten, aldus Derksen. "Hij heeft bij Feyenoord uitstekende dingen gedaan en bij Sunderland ook", aldus de journalist. Ook Derksen werd in zijn tijd als hoofdredacteur van Voetbal International soms met raad en daad bijgestaan door Woerts, al had dat wel een prijs: "Hij kwam weleens langs om wat adviezen te geven en een dag later had je een rekening op de stoep. Want hij laat overal een rekening achter, daarom rijdt hij nu in een Porsche."

Toch valt er op de onderscheiding weinig af te dingen: "Commercieel is hij echt een topman. John de Mol schakelt hem niet in om The Voice te verkopen als hij niets kan", aldus Derksen. Bas Nijhuis en Özcan Akyol vragen zich af wat voor prijs het nou precies is die Woerts heeft gewonnen, waarbij de scheidsrechter zich zelfs afvraagt of de sportmarketeer deze 'zelf heeft bedacht', maar presentator Wilfred Genee verschaft duidelijkheid: "Het schijnt wel een redelijk serieuze prijs te zijn, hij heeft hem twintig jaar geleden gewonnen en nu weer."