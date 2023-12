Derksen vond Vandaag Inside-gast niks: 'Was waardeloos'

Johan Derksen was niet onder de indruk van Annemiek Koekoek. De boerin was een aantal keer te gast in Vandaag Inside, maar De Snor vond haar bijdrages maar weinigzeggend. Ze is daardoor al een langere tijd niet meer in de talkshow geweest en de kans lijkt klein dat dat nog gaat gebeuren in de toekomst.

Het onderwerp kwam ter sprake in de uitzending van donderdagavond van de talkshow, omdat er meer vrouwen zouden moeten verschijnen in Vandaag Inside. René van der Gijp noemde de naam van Goedele Liekens. “Ik heb nog wel een paar namen van dames met een grote mond, die hier zouden kunnen zitten. Maar die zijn niet bekend in Nederland”, vertelde Wierd Duk in de uitzending. Hij wilde wat nummers delen, zodat ze aan de bar getest kunnen worden voor het programma.

Derksen haakte in op het onderwerp. “We hebben ook wel met een paar vrouwen minder goede ervaringen, omdat ze toch niet veel in te brengen hadden”, vertelde Derksen, om vervolgens over Koekoek te spreken. “Die boerin was ook waardeloos. Ze had een lekker kopje, ze zag er mooi uit. Ze is nu zwanger, dat zou van een stier kunnen zijn. Nee, ze heeft geen geheime vriend”, zei Derksen.

“Meestal springen de jongens van de redactie op dames die te gast zijn. Maar geen idee of zij gevangen is door iemand van de redactie”, glimlachte Derksen. Die doelde daarbij shorttrackster Suzanne Schulting, die met iemand van de redactie van Vandaag Inside aan de haal ging nadat ze te gast was in het programma. Judith Osborn was deze week ook te gast, maar maakte eveneens weinig indruk op Derksen. “Voor iemand die de Slimste Mens de finale haalde, had ze weinig te zeggen.”