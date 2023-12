Direct grote sensatie in bekertoernooi: Quick Boys stunt wéér

Quick Boys heeft voor de volgende sensatie in de KNVB Beker gezorgd. Nadat de club eerder in eigen huis al afrekende met NAC, was het dinsdagavond de beurt aan De Graafschap. Ditmaal hadden de amateurs enig geluk met de arbitrale beslissingen, die in hun voordeel uitpakten: 2-0.

Want hoewel Quick Boys via Sem van Duijn terecht al vroeg op voorsprong kwam in eigen huis, waar de supporters voor een enorme 'pyro' hadden gezorgd met vuurwerk voor de aftrap, hadden de bezoekers nog in de eerste helft op gelijke hoogte moeten komen. De op het oog zekere treffer van Devin Haen werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Hoewel de bezoekers de overhand hadden in de bekerwedstrijd, lukte het De Graafschap maar niet om dat om te zetten in heel grote kansen. En wanneer het de kansen wel kreeg, overleefde de thuisclub dat met enig fortuin, waardoor opnieuw vlak voor tijd Van Duijn het duel kon beslissen.

Net als tegen NAC Breda (1-0) was er uiteindelijk een zege en clean sheet voor de nummer twee van de Tweede Divisie. Van de zestien wedstrijden dit seizoen tussen BVO's en amateurclubs tot dusver, werden er negen (!) gewonnen door amateurclubs en slechts zeven door betaaldvoetbalclubs.