Opstelling Ajax: Van 't Schip puzzelt behoorlijk tegen AEK Athene

Ajax-trainer John van 't Schip kiest in de cruciale Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene donderdagavond in eigen huis voor Carlos Forbs en Chuba Akpom. Laatstgenoemde start achter diepe spits Brian Brobbey, waardoor middenvelder Kristian Hlynsson op de vleugels van de voorhoede terechtkomt.

Diant Ramaj verdedigt tegen AEK 'gewoon' het doel. Voor hem vormen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa de viermansdefensie. Voor Hato wordt het een bijzondere avond: Van 't Schip verklapte een dag voor de wedstrijd op de persconferentie al dat de 17-jarige verdediger bij absentie van eerste captain Bergwijn de aanvoerdersband draagt.

Op het middenveld worden Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor vergezeld door Chuba Akpom, die de positie van Hlynsson achter de spits overneemt. Dat komt omdat de IJslander naar de rechtervleugel verhuist. Carlos Forbs start op de linkerflank, terwijl Brian Brobbey de spits van dienst is.

Van 't Schip kan tegen de Grieken geen beroep doen op de geschorste Steven Berghuis en de niet fitte Steven Bergwijn, waardoor het voorin behoorlijk puzzelen was voor de oefenmeester. Alleen met een overwinning is Ajax zeker van overwintering in Europa. Bij elk ander resultaat houdt AEK de Amsterdammers onder zich en zit het Europese seizoen er dus op voor het elftal van Van 't Schip.

De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt om 21.00 uur verricht. De wedstrijd wordt uitgezonden op Veronica, waar de voorbeschouwing zal beginnen nadat de wedstrijd tussen Legia Warschau en AZ in de Conference League (aftrap 18.45 uur) is afgelopen. ESPN-abonnees kunnen bovendien ook terecht op ESPN2. Craig Pawson is de arbiter van dienst.