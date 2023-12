Romano komt met 'Here we go': Van de Beek vliegt naar Duitsland om United-vertrek af te ronden

mag zich volgens Fabrizio Romano bijna speler van Eintracht Frankfurt noemen. De Italiaanse transferspecialist meldt dat de 26-jarige Nederlander van Manchester United inmiddels in Duitsland is aangekomen om de laatste plooien glad te strijken en komt alvast met zijn befaamde 'Here we go'.

Volgens Romano wordt Van de Beek dinsdagochtend medisch gekeurd bij de huidige nummer acht van de Bundesliga. Komt hij daar met succes doorheen, dan zal hij voor de rest van het seizoen gehuurd worden van het United van Erik ten Hag. Bij de Engelse topclub was het zicht op speeltijd volledig vertroebeld voor de 19-voudig international, waardoor de stap naar Duitsland op een meer dan welkom moment komt voor de oud-Ajacied.

Bovendien is in de huurovereenkomst een niet-verplichte koopoptie opgenomen, bevestigt Romano. Als Van de Beek de clubleiding van Eintracht het komende halfjaar kan overtuigen, dan hebben de Duitsers de mogelijkheid om hem na dit seizoen voor 11 miljoen euro definitief over te nemen. Door bonussen zou dat bedrag met nog eens 4 miljoen kunnen oplopen naar een totaal van 15 miljoen euro, aldus de Italiaan.

Met een winters vertrek uit Manchester komt voor de tweede keer een (in ieder geval tijdelijk) einde aan de weinig succesvolle periode die Van de Beek in het shirt van de Engelse topclub beleeft. In de zomer van 2020 telden The Red Devils nog 39 miljoen euro neer om hem over te nemen van Ajax, waar hij indruk maakte in het elftal van Ten Hag dat in 2019 de halve finale van de Champions League wist te bereiken. Vooralsnog vond hij in 62 wedstrijden, waarvan het leeuwendeel als invaller, slechts twee keer het net. Ook een verhuur aan Everton in de tweede helft van het seizoen 2020-2021 bood weinig soelaas: in zeven wedstrijden trof Van de Beek één keer doel namens The Toffees.