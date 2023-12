Driessen komt met oplossing voor Ajax: 'Héél andere Brobbey'

Valentijn Driessen zou het een goed idee vinden als Dennis Bergkamp een rol krijgt in de jeugdopleiding van Ajax. De voormalig aanvaller van de Amsterdammers deed deze week een open sollicitatie richting een rolletje in de Johan Cruijff Arena en volgens de journalist van De Telegraaf zou dat een goed idee zijn.

“Hij wil tussen de jeugd en het eerste elftal rondlopen”, aldus Driessen in de Kick-Off van de ochtendkrant. Bergkamp is een bescheiden man en die hoeft geen rol als trainer of technisch directeur. Maar of Ajax een opvanghuis is voor oud-spelers? “Als je ziet wie ze nu allemaal opvangen bij Ajax, daar ben ik niet van onder de indruk... En Bergkamp heeft Johan Cruijff geholpen in de fluwelen revolutie samen met Wim Jonk. En daar is Ajax niet slechter van geworden.”

Als voorbeeld noemt Driessen Ajax-aanvaller Brian Brobbey. “Wie kon er geweldig afwerken?”, doelde Driessen op Bergkamp. Ook in de aannames was hij een geweldige speler en juist die twee elementen mist de huidige Ajax-aanvaller nog enigszins. “Wat als hij de afgelopen vijf jaar met Brobbey had samengewerkt? Dan was er wellicht een héél andere Brobbey geweest. Dan hadden we nu Patrick Kluivert 2.0 gehad.”

Tegen RKC Waalwijk werd nog maar eens duidelijk wat Brobbey al wel heel goed kan: een bal afschermen. “De bal heeft alleen maar in de hoek gelegen. Brobbey hield daar de bal bij zich. Dan is hij zo sterk als een beer en dan komt er niemand aan”, loofde Driessen de rol van de spits tegen RKC Waalwijk.