Erik ten Hag geeft belangrijke update over zijn toekomst bij Manchester United

Erik ten Hag is vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Nottingham Forest opnieuw ingegaan op zijn toekomst bij Manchester United. Volgens de trainer van The Red Devils willen de nieuwe eigenaren van de club met hem samenwerken en is dat andersom ook zo.

De oud-trainer van Ajax krijgt dit seizoen veel kritiek, aangezien het bij Manchester United nog niet loopt zoals het zou moeten lopen. De Engelse grootmacht staat op een zevende plek in de competitie en presteerde slecht in de Champions League. Dat wordt de trainer in de Engelse pers regelmatig aangerekend, waardoor zijn positie op Old Trafford onder druk staat.

Toch voelt Ten Hag vertrouwen, zo ook van de nieuwe eigenaren van de club, heeft de trainer vrijdag bevestigd. Miljardair Sir Jim Ratcliffe nam afgelopen weekend 25% van de aandelen van Manchester United over: "Zij willen met mij werken en ik wil met hen werken", schept de coach duidelijkheid. "Ze willen nu al graag om de tafel, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Ik houd me nu vooral bezig met de wedstrijden", besluit Ten Hag.