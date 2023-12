'FC Barcelona denkt niet alleen aan Wieffer: nog vier andere namen genoemd voor cruciale positie'

wilde er vorige maand tijdens het trainingskamp van het Nederlands elftal weinig over kwijt, maar volgens het Spaanse Sport staat hij zeer zeker op het lijstje van FC Barcelona. De middenvelder van Feyenoord is niet de enige optie om het Catalaanse middenrif eventueel te versterken. De huidige nummer drie van Spanje is toe aan een verdedigende middenvelder en heeft om die reden ook de namen van , en in gedachten.

Het was een opmerkelijk gezicht vorige maand, toen Wieffer groot op de voorpagina van de krant Sport verscheen. De middenvelder verruilde Excelsior vorig jaar voor Feyenoord. Wieffer kende een moeilijke start in Rotterdam-Zuid, maar toen hij eenmaal de kans kreeg knokte hij zich in de basis en gaf hij zijn plek niet meer uit handen. Hij speelde zich zelfs in de kijker van het Nederlands elftal en dat is niet onopgemerkt gebleven. Volgens Sport ziet FC Barcelona in Wieffer een kandidaat om met ingang van volgend seizoen de kompaan van Frenkie de Jong op het middenveld te worden. Wieffer zou volgens Mundo Deportivo ook de belangstelling van Atlético Madrid hebben gewekt.

Artikel gaat verder onder video

Of FC Barcelona na dit seizoen daadwerkelijk werk gaat maken van de komst van Wieffer, zal tegen die tijd moeten blijken. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat de Catalanen van de komst van een verdedigende middenvelder prioriteit hebben gemaakt. FC Barcelona nam na vorig seizoen afscheid van Sergio Busquets en is er nog niet in geslaagd hem te vervangen. De vermeende interesse in Wieffer is niet voor niks. De Oranje-international is zeker niet de enige die op het lijstje staat. Volgens Sport is ook Ndidi een interessante speler voor FC Barcelona. Ndidi staat momenteel onder contract bij Leicester City, maar zijn verbintenis loopt af aan het einde van dit seizoen en hij is niet van plan die te gaan verlengen. FC Barcelona toonde in het verleden ook al interesse in de Nigeriaan.

Dat Ndidi na dit seizoen transfervrij op te pikken is, maakt zijn eventuele komst extra interessant voor FC Barcelona. De club moet nog altijd goed letten op de centen, waardoor er al een streep is gezet door namen als Joshua Kimmich en Martín Zubimendi. Naast Wieffer en Ndidi zijn volgens Mundo Deportivo ook Bruno Guimarães (Newcastle United), Youssuf Fofana (AS Monaco) en Amadou Onana (Everton) opties om het middenveld te versterken. De komst van een van hen lijkt echter al een stuk minder realistisch. Guimarães is basisspeler bij Newcastle United en heeft daar nog een contract tot medio 2027. Fofana maakt inmiddels vast onderdeel uit van de Franse nationale ploeg en ligt bij AS Monaco nog vast tot de zomer van 2025. Onana staat bij Everton onder contract tot medio 2027.