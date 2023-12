Feyenoord-bankzitter niet boos: 'Veel concurrentie'

en maakten deze zomer de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. Met uitzondering van de laatste weken waren de twee talenten grotendeels uit beeld in De Kuip in de eerste seizoenshelft, maar daar had Van den Belt in elk geval rekening mee gehouden toen hij de overgang maakte.

Bij De Stentor blikt hij terug op zijn eerste maanden in dienst van de Rotterdammers. “Dat ik niet heel veel heb gespeeld bij Feyenoord, daar hield ik rekening mee. Het is een grote club, met veel concurrentie. Veel internationals ook”, vertelde Van den Belt in de ochtendkrant. “Maar ik denk dat ik mezelf het afgelopen halfjaar heel goed ontwikkeld heb."

In de laatste weken kreeg Van de Belt meer speeltijd bij een ruime voorsprong tegen Heracles Almelo (0-4) en hij debuteerde in de wedstrijd tegen Celtic (2-1) in de Champions League. “En dan gaf ik op Celtic Park, in de Champions League, ook nog eens een assist door geen assist te geven”, aldus de middenvelder, die met een heerlijk overstapje de bal bij Yankuba Minteh deed belanden. Omdat het geen balcontact was, telt het echter niet als assist.

Daardoor staat de teller na vijf officiële wedstrijden nog op nul goals en nul assists, maar eerder had ook Mats Wieffer een vergelijkbare eerste seizoenshelft na zijn overstap vanuit Excelsior. De inmiddels vaste kracht brak uiteindelijk na de winterstop door. Beelen kwam tot zeven officiële wedstrijden, waarin hij ook meer minuten maakte dan collega Van den Belt.